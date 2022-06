Politie Antwerpen pakt 9 verdachten op voor kluisrekeningfraude: "Meer dan 1 miljoen euro gestolen"

En zo geraakte de bende aan een hele som geld. “Alleen al in de provincie Antwerpen is er 1,3 miljoen euro gestolen waarbij tientallen slachtoffers betrokken zijn.” De gearresteerden worden niet alleen verdacht van phishing, maar ook van het witwassen van geld. “Ze worden verdacht van witwassen van het uitgemaakte geld via cryptomunten en casino’s. Uit het onderzoek zal dus blijken wie voor welke misdaad verdacht wordt en welke andere leden we nog kunnen identificeren.”