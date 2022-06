Audit Vlaanderen voert verder onderzoek naar mogelijke fraude van burgemeesters in Staden en Moorslede

Met een forensisch onderzoek wil Audit Vlaanderen, dat de lokale besturen controleert, kijken of er sprake is van fraude in de West-Vlaamse gemeenten Moorslede en Staden. Voordat Audit Vlaanderen een onderzoek kan opstarten, moet er eerst een melding zijn van iets wat niet correct verloopt. Dan gebeurt een vooronderzoek. Als daar voldoende bezwarende elementen uitkomen, kan een forensisch onderzoek volgen. Dat is wat nu in Moorslede en Staden het geval is. Audit Vlaanderen zal de werking van de twee besturen onderzoeken.