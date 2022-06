Gehuld in mysterie en erg exclusief, wat is de Bilderbergtop waar ook minister Van der Straeten op de gastenlijst prijkt

"De Bilderbergconferentie is eigenlijk een informeel netwerkevent om vertrouwelijke informatie en inzichten uit te wisselen. Maar ongetwijfeld ook om elkaar te beïnvloeden", zegt professor Lesage. "Je hebt altijd elites en het is normaal dat die elkaar ontmoeten. Is het niet op die Bilderbergconferentie dan is het ergens anders."

"Er kunnen heel concrete dingen besproken of afgesproken worden, maar het is geen beslissingorgaan. En voor alle duidelijkheid: het is ook geen comité dat de touwtjes van de wereld in handen heeft, zoiets bestaat gewoon niet."