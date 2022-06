Bloementapijt op Grote Markt van Brussel keert na twee jaar onderbreking in volle glorie terug

Voor het ontstaan van het Brusselse bloementapijt moeten we terug naar 1970. Toen bezochten 2 schepenen van de stad Brussel, mevrouw Van Den Heuvel en meneer De Rons het bloementapijt in Oudenaarde. Zij vonden dat Brussel ook zo een evenement moest krijgen en een jaar later was het eerste bloementapijt op de Grote Markt al een feit, naar een ontwerp van Etienne Stautemas. Een uitzonderlijke gebeurtenis toen, want de Grote Markt was toen nog gewoon een... parking!