Ook in Wallonië protest tegen komst van nieuwe hoogspanningslijn: "Bereid om lange strijd aan te gaan"  

"Het gaat voornamelijk om onze gezondheid. Die lijnen geven toch heel wat straling af. Maar ook visueel en psychologisch is het niet meer van deze tijd om nog met bovengrondse lijnen te werken", klinkt het.

Het gezondheidsargument steunt niet op wetenschappelijke zekerheid. Er is nog geen causaal verband aangetoond tussen bovengrondse hoogspanningslijnen en bijvoorbeeld leukemie. Maar dat stelt de mensen niet gerust. "We moeten het voorzorgsprincipe aannemen", stelt Sara Bouttens van het burgerplatform. "Als we terugkijken naar het verleden met asbest en PFOS, dan moeten we het risico niet nemen."

In Vlaanderen zijn de normen wel een stuk strenger dan de Europese, in Wallonië is dat niet het geval. "Niettemin blijft het voor beide zijden geen voldoende reglementering, want het gaat om gemiddeldes. Dat wil zeggen dat er over het hele jaar door wel heel veel pieken zijn die veel hoger zijn", stelt Bouttens. "Als je daar je hele leven woont, is dat volgens ons heel schadelijk."