Broedkolonie lepelaars opnieuw te spotten in het Sombeekse Zwin in Waasmunster

Een maand vroeger dan vorig jaar, is er weer een broedkolonie lepelaars neergestreken in het Meulendijkbroek bij Sombeke in Waasmunster. Een lepelaar is een witte reiger met een lange lepelvormige snavel. De vogels zijn tot september makkelijk te spotten. De vzw Durme plaatste er zelfs een vaste verrekijker die gratis te gebruiken is.