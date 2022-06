Brugse bibliotheek eert Pieter Aspe met tentoonstelling "Aspe Postscriptum"

In de Biekorfbibliotheek kan je tot en met 2 juli nog naar "Aspe Postscriptum", een bijzondere tentoonstelling rond de Brugse thrillerauteur Pieter Aspe. Je vindt er manuscripten, uitgaves en voorwerpen van aan het begin van zijn carrière tot vorig jaar, toen hij overleed. Zijn weduwe, Tamara Hanegraaf, is onder de indruk: "Er liggen tekeningen en teksten die zelfs ik nog nooit eerder had gezien. Sommige verhalen die hij naar uitgeverijen en onder meer ook Playboy had gestuurd, zijn dan ook nooit gepubliceerd. Maar je vindt ze hier wel terug. De meeste mensen kennen Aspe van het afgewerkt product: het boek dat ze gelezen hebben. Maar hier kan je mooi zien hoe hij te werk ging. Hoe de verhalen werden bedacht, vorm gegeven, langs redactie en eindredactie gingen. Er liggen ook verschillende uitgaven van Pieters verhalen met andere covers, harde kaften, zachte kaften, in verschillende talen. Het is mooi om te zien."