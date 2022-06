Burgemeesters uit regio Meetjesland vragen "dringend een palliatieve afdeling" aan overheid

Gemiddeld tellen ziekenhuizen in de meeste steden zowat 1 palliatief bed per 11.000 à 13.000 inwoners. "Dat er voor de 171.000 inwoners van het Meetjesland geen enkel palliatief bed is, kunnen we niet blijven uitleggen aan de patiënten", zegt dokter Muriel Thienpont. "Het gaat om mensen die al een lang behandelingstraject afgelegd hebben in ons ziekenhuis. Als er geen behandeling meer mogelijk is, en het zo kritisch wordt dat de patiënt binnen korte termijn kan overlijden, moeten we hen zoveel mogelijk comfort kunnen bieden. In een palliatieve afdeling kan dat. "