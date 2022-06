Busbouwer Van Hool in Lier bouwt geen bussen meer op diesel of gas

Van Hool kreeg al 13 bestellingen, onder meer van De Lijn, maar ook uit andere Europese landen en Noord-Amerika. In totaal goed voor 162 bussen. Die zullen zowel hier als in de vestiging in Macedonië gebouwd worden. Dat is goed nieuws voor het personeel, want door corona waren heel wat mensen tijdelijk werkloos. "Na twee moeilijke jaren, is dit een mooi vooruitzicht", zegt Snauwaert.