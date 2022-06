Van Grieken (Vlaams Belang): "Werkgevers die met eigen geld werknemers aannemen, bepalen zelf wie ze in dienst nemen"

"Het is flauwekul dat er discriminatie is. Als een bedrijf enkel onbekwame Vlamingen aanneemt en geen bekwame nieuwe Vlamingen, dan gaat dat bedrijf failliet." Dat zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken in "De afspraak op vrijdag". Hij is een rabiaat tegenstander van "mystery calls" en praktijktesten in de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt.