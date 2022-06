Deinze trakteert fietsers op een ontbijt voor de Wereldfietsdag

Een groepje jongeren komt met veel honger naar de ontbijtstand gefietst: "We fietsen altijd naar school en vandaag gaan we op schoolreis en we hebben nog niet ontbeten", klinkt het. Mauro kreeg van zijn mama de tip dat er gratis ontbijt was in de stad, en hij neemt een koek mee. Een andere fietser koos voor chocomelk met een chocoladekoek en rijdt die calorieën er zo weer af. Nog iemand anders rijdt zo'n 8 kilometer per fiets naar het werk: "Ik rij langs de vaart naar Drongen, maar maak nu een ommetje omdat er ontbijt is. Een leuke stimulans om mensen te doen fietsen, dankuwel!"