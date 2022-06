Dictatuur in Myanmar gaat voor het eerst sinds 1990 opnieuw de doodstraf uitvoeren voor dissidenten

In Myanmar (Birma) zullen vier veroordeelde leden van de oppositie binnenkort opgehangen worden. Er zou geen beroep meer mogelijk zijn. Als dat gebeurt, is het de eerste keer sinds 1990 dat in het land dissidenten worden terechtgesteld. Een van de veroordeelden is een gewezen parlementslid van de NLD-partij van Aung San Suu Kyi.