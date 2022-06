Nu écht twee jaar garantie als je iets koopt: een antwoord op de meest gestelde vragen

Dat je ook bij de vorige wet al twee jaar garantie kreeg, klopt niet helemaal. Die termijn was opgedeeld in twee periodes. Ging een koelkast of een uitklapbare zetel in de eerste zes maanden stuk, dan ging de wet ervan uit dat het sowieso om een fabricagefout ging. Jij hoefde als consument niet met bewijzen te komen. Na die zes maanden veranderde dat. Je moest dan kunnen bewijzen dat het defect niet jouw fout was. Dat een laptop bijvoorbeeld stukging omdat er al van in het begin een probleem was. Dat was vaak een onmogelijke opdracht en dus had je in realiteit vaak maar zes maanden garantie.