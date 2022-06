Festival Gladiolen in Olen start vandaag met milieuvriendelijke editie

Het festival Gladiolen gaat vandaag van start met een groene editie. "We gaan voor een klimaatvriendelijk festival zonder pmd. Er zullen herbruikbare bekers zonder waarborg gebruikt worden en ook het eten zal in herbruikbare bakjes geserveerd worden", legt Geens uit. Er staan ook 75 inzamelpunten verspreid over het festivalterrein.