Gent moet meer aandacht hebben voor park-and-ride-parkings, vindt ondernemersvereniging UNIZO

Ondernemersvereniging Unizo is blij dat het park-and-ridegebouw opent, maar vindt dat de stad niet goed communiceert over de verschillende park-and-rideplaatsen in en rond Gent. Bezoekers kennen ze onvoldoende volgens Thomas Kindt van Unizo Oost-Vlaanderen. "Bezoekers vinden de bestaande parkings en de aansluitingen niet, de communicatie van de stad daarover kan beter." Unizo vindt ook dat er te weinig parkings zijn: "We zien dat er park-and-rides die al jaren beloofd zijn achterblijven." Thomas Kindt ziet ook verbetering mogelijk in de tarieven: "Een ticket voor een park-and-ride en kaartjes voor De Lijn voor een gezin van 5 is soms duurder dan een centrumparking, dat kan niet bedoeling zijn."