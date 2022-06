Gentse bloemenmarkt bestaat 250 jaar: "Vroeger chique bedoening, nu komt iedereen hier gezellig kuieren"

Daniël Van Hecke, de voorzitter van de bloemenhandelaars, staat al bijna zijn hele leven tussen al het kleurrijks op de Kouter. Hij is nu in de zeventig en ging er al op zijn tiende mee bloemen verkopen met zijn ouders. De Kouter is een centraal gelegen plein en is volgens hem de allerbeste plaats voor de verkoop van bloemen en planten. "Je kan er breed wandelen, zelfs met een hond. De mensen vonden het hier lang geleden chique en de bereikbaarheid was ook goed." Dat laatste is door de jaren heen wel veranderd volgens de man.

Een vorige voorzitter van de bloemenhandelaars heeft in het verleden al aan het stadsbestuur gevraagd om alert te blijven voor de moeilijkheden die de marktkramers er ondervinden. Ze zouden af te rekenen krijgen met concurrentie, e-commerce en de LEZ-zone. "De bereikbaarheid is wel wat minder. En wanneer er een stadsloop is of het festival Boomtown, wordt alles afgezet. Dat maakt het niet zo gemakkelijk voor ons", stelt hij.