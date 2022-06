Ook kopstootduels speelden rol in ontwikkeling van lange giraffennek, blijkt uit onderzoek Chinese fossielen

De schedel van de vroege soort was bedekt met een groot schijfvormig been en een zogenoemde ossicoon, een kolom- of kegelvormige botstructuur bedekt met huid zoals we die ook nu nog zien bij giraffen (vandaar ook de naamgeving: discokeryx staat voor schijfbeen, terwijl xiezhi verwijst naar een éénhoornig beest uit Chinese legendes).

"Het hoofd en de nek waren van een extreme morfologie die zich leende tot kopstootduels", zegt paleontoloog en co-auteur Jin Meng van het American Museum of Natural History in New York. "De traditionele hypothese is dat giraffen hun lange nek kregen omdat ze bladeren van de bomen aten. We zien nu dat in de giraffenfamilie dieren verschillende dingen doen tijdens hun vroege evolutie. De nieuw ontdekte soort is daar een extreem voorbeeld van. Hier is de nek nog niet uitgerokken maar wel heel dik om de impact op te vangen van kopstoten."