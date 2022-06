Ex-Vlaams Belanger Bart Laeremans legt eed af als nieuwe burgemeester van Grimbergen

Ook CD&V krijgt kritiek omdat de partij nu met Vernieuwing in zee gaat. De partij voerde de afgelopen jaren namelijk fel oppositie tegen hun nieuwe coalitiepartners. Vooral het Jumbo-project was ook voor hen een doorn in het oog. Dat project wordt nu definitief begraven.

"We hebben onze hand daar overspeeld", geeft Laeremans toe. Het schrappen van het project was één van de inhoudelijke voorwaarden van CD&V om mee in de coalitie te stappen. "We hebben ook gevraagd dat Bart Laeremans Vlaams Belang zou afwijzen. We hebben een goed gevoel bij deze samenwerking. We willen ons accent leggen op thema's als gezondheid en integratie", aldus voorzitter Bart Van Humbeeck (CD&V).