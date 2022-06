Groot deel van centrum van Oostende is voortaan fietszone, de op één na grootste van West-Vlaanderen

In Oostende is een groot deel van de binnenstad een fietszone geworden: het volledige oud centrum en de omgeving van het Leopoldpark en het Stadhuis. In zo'n zone mag je niet sneller dan 30 kilometer per uur. Fietsers mogen er de volledige breedte innemen van de weg en mogen niet voorbijgestoken worden door gemotoriseerd verkeer.

"Het maakt onze stad een stuk meer uitnodigend om te fietsen", zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD), "veiliger ook zonder dat we de stad voor auto's moeten afsluiten." "Alles blijft ook met de auto bereikbaar", vult schepen van mobiliteit Björn Anseeuw (N-VA) aan, "al moet het verkeer voortaan het ritme van de fietser volgen"

In de drie fietszones samen liggen er ruim 50 straten. In onze provincie doet enkel Kortrijk het beter met meer dan 75 straten. Op het kaartje hieronder kan je zien waar de fietszones in Oostende liggen.