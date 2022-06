Handelsbeurs in Antwerpen vormt dit weekend het decor voor bloemenfestijn Féerie Florale

Behalve al die bloemenpracht vindt er in de Handelsbeurs ook nog een Belgisch Kampioenschap voor floristen bij de junioren plaats, en een modeshow. “Gastflorist Geertje Stienstra uit Nederland werkt samen met een jonge, getalenteerde ontwerper. Geertje zorgt voor passende boeketten en bloemenkragen.”

Een drukke planning in de Handelsbeurs voor dit verlengd weekend. “Het was heel druk de afgelopen week en dat zal nog blijven duren tot dinsdagochtend. Maar het is de moeite waard.” Meer informatie over Féerie Florale vind je hier.