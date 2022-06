Het internet is kapot: hoe repareren we het?

Laat ons geen Europese Facebook of Google bouwen, maar open-source producten ontwikkelen die de touwtjes terug in handen van de gebruikers geven. We willen services (om te chatten, te bloggen, te streamen…) die gemakkelijk in eigen beheer kunnen worden opgezet, zonder een verdienmodel dat steunt op privacyschendende informatievergaring.

De kiem voor een betere toekomst zit in decentralisatie. Op dit moment proberen we een handvol techgiganten op Europees niveau te reguleren met een logge lobbymachine, wat de belastingbetaler bakken geld kost en eigenlijk weinig oplevert. We zouden dat geld beter kunnen investeren door alternatieven te ontwikkelen en te promoten.

Een tweede probleem is de steeds verregaandere centralisatie van de internetdiensten (zoals sociale netwerken) die we gebruiken. Een handvol bedrijven in Silicon Valley bepaalt wat je kan zien op hun platform, wanneer , voor hoe lang , en met wie je het mag delen.

Uit recent onderzoek blijkt dat uw data ongeveer 376 keer per dag wordt gedeeld voor advertentiedoeleinden. Vroeger bouwden de briljantste ingenieurs raketten, nu proberen onze slimme koppen de kans waarmee u op een advertentie klikt met nóg een 0.000001% te verhogen. Het internet is een shoppingcentrum dat ons in de gaten houdt.

Ik heb slecht nieuws voor u, want het internet is kapot. Voor u uw lokale netwerkapparatuur een dreun gaat geven of uw provider kwaad opbelt: ik heb het over de algemene staat waarin het World Wide Web zich bevindt.

