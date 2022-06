Dierenarts waarschuwt voor mogelijke dierenbeul in Zemst: "Twee honden op paar dagen tijd dood na wandeling"

In de dierenartsenpraktijk Argos uit Hombeek-Mechelen is een aantal dagen geleden een jonge labrador-retriever gestorven. "Waarschijnlijk door intoxicatie", zegt lokale dierenarts Ine Peeters. "De eigenaar van de hond was samen met de hond gaan wandelen aan de Voetweg 47 tussen Zemst en Hombeek. Tijdens de wandeling moest de labrador-retriever braken en kreeg hij epileptische aanvallen. Toen de labrador werd binnengebracht in de praktijk was het eigenlijk al te laat," gaat Peeters verder. "In het braaksel werden kraakbeenstukjes en vlees gevonden wat doet vermoeden dat dit een bewuste actie is van iemand uit de buurt. Vier dagen geleden is een ander hondje uit dezelfde buurt ook overleden na het plots ontstaan van epileptische aanvallen."