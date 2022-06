Vrouwen klimmen op risico van eigen leven meters diep in droge waterputten in India om restjes water op te halen

Op nog andere beelden is te zien dat een jong meisje hetzelfde doet. Opvallend is dat de emmers waarmee het water wordt verzameld met touwen worden opgehaald, maar de vrouwen het maar zonder moeten doen. Het is niet bekend of er al ongelukken zijn gebeurd.

Het gaat niet om een alleenstaand feit, want ook uit andere Indiase deelstaten komen gelijkaardige beelden en ook daar wordt woedend gereageerd op sociale media. De oppositie is ziedend en verwijt de hindoe-nationalistische BJP-partij van premier Narendra Modi dat die niets doet om de bevolking te helpen. De BJP is al sinds 2004 onafgebroken aan de macht in Madhya Pradesh en in de meeste deelstaten overigens. (Lees verder onder de tweet).