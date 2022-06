Nederlandse politie zoekt met man en macht naar vermiste Gino (9), die dicht bij Belgische grens verdween

De Nederlandse politie zoekt met man en macht naar de 9-jarige Gino, die verdween in Kerkrade, niet ver van de Belgische grens. De jongen werd het laatst gezien op een speelpleintje, waar ook een man gevoetbald zou hebben. De politie is dringend op zoek naar de man. In Landgraaf, zes kilometer van het speelpleintje in Kerkrade, is een step gevonden die mogelijk van Gino is.