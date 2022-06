Wereld kijkt reikhalzend uit naar "Jurassic World: Dominion": wat maakt filmreeks na 30 jaar nog zo populair?

Vanaf woensdag speelt “Jurassic World: Dominion” in de cinemazalen. Miljoenen fans wereldwijd kijken vol verwachting uit naar het zesde en – naar verluidt – laatste deel in de “Jurassic Park”-franchise, die in 1993 uit het brein van Steven Spielberg ontsproot. Wat maakt de filmreeks bijna dertig jaar later nog steeds zo populair, en hoe is een bende bijtgrage dinosaurussen überhaupt ooit zo geliefd geworden? We vragen het aan vier filmkenners.