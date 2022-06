KLM schrapt dit weekend 50 vluchten per dag door personeelstekort op luchthaven van Schiphol

Het verlengde pinksterweekend belooft opnieuw een erg druk weekend te worden op de luchthaven van Schiphol. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij voelt zich daarom naar eigen zeggen genoodzaakt om een aantal vluchten te schrappen, "om bij te dragen aan een beheersbare situatie op de luchthaven".

De luchthaven van Schiphol kampt namelijk al een tijdje met een personeelstekort, waardoor er vaak erg lange wachtrijen zijn. KLM annuleert dit weekend daarom 50 vluchten per dag. Passagiers op deze vluchten worden volgens KLM omgeboekt naar andere vluchten. Op andere vluchten zijn ook stoelen vrijgemaakt, zodat passagiers die door de drukte hun vlucht of overstap niet halen, op een later moment van de dag alsnog kunnen vertrekken.