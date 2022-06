Knokke-Heist doet oproep naar oude munten voor heraanleg "Place m'as-tu-vu?"

Het Albertplein, het bekendste plein van Knokke-Heist, wordt binnenkort heraangelegd. Er komen ondegrondse garages en een glazen paviljoen. Maar er zal ook een soort tapijt met munten worden aangelegd. En daar heeft de gemeenten nu nog duizenden oude munten voor nodig.

"We gaan de inwoners vragen om die te doneren", zegt burgemeester Piet De Groote. "Op verschillende plaatsen in de gemeente zullen er inzamelboxen staan. Ook bij een aantal handelaars zul je muntjes die niet meer in omloop zijn kunnen doneren. Om het tapijt aan te leggen hebben we er 80.000 tot 85.000 nodig."

Het Albertplein staat bekend als "Place m'as-tu-vu?" omdat mensen er graag zouden komen pronken met nieuwe kleren of andere