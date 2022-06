Lanaken vernoemt zaal naar schrijver Jeroen Brouwers: "Eerbetoon voor bekende inwoner"

Aan de Koning Albertlaan zullen enkele gemeentediensten onderdak krijgen in De Bron, waaronder de bibliotheek, de dienst erfgoed, het Huis van het Kind en de spelotheek. Daarnaast zal er ook een nieuwe onthaalruimte komen, een lees- en gamehoek en een nieuwe zaal waar workshops of boekvoorstellingen gehouden kunnen worden. Die zaal zal vernoemd worden naar Jeroen Brouwers, als eerbetoon aan de schrijver die in 2016 naar Lanaken verhuisde, nadat hij meer dan 20 jaar in Zutendaal woonde.