Studenten Thomas More in Turnhout lanceren nieuw project om leerkrachten meer te laten zingen voor de klas

Docente Tine Potters van de Thomas More Hogeschool in Turnhout ziet al langer dat leerkrachten te weinig voor de klas zingen. “Of toch zeker in de scholen waar ik het kan spotten”, zegt Potte op Radio 2 in Antwerpen. “In het kleuteronderwijs is dat belang er wel. Want door te zingen, komen kleuters in actie. Maar in het lager onderwijs is het belang minder groot en is vooral het zelfvertrouwen bij de leerkrachten veel lager.”