Politie houdt drugsactie in drie secundaire scholen in Merchtem: 10 leerlingen testen positief op gebruik

"Het was helemaal niet de bedoeling om leerlingen op te pakken of wat dan ook", gaat de burgemeester verder. "We wilden hen vooral duidelijk maken dat ze altijd kunnen worden gecontroleerd. Ik denk wel dat zo’n politieactie indruk maakt. Het is de eerste keer dat we dit in Merchtem doen en het zal ook niet de laatste keer zijn."