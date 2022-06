Nieuw boek over merkwaardige bomen in Limburg: "128 Limburgse bomen met een verhaal"

Het zijn bomen met een verhaal: "Mijn voorvader Jean-Louis de Villenfagne was de oudste van 20 kinderen", zegt baron Claude de Villenfagne de Vogelsanck. "Hij kende de natuur heel goed en hij heeft hier een arboretum geplant met zaad van over de hele wereld. Hij heeft een 80-tal soorten bomen geplant die nog altijd bestaan. Het zijn actuele bomen die klimaatbestand zijn en die hopelijk ook in de toekomst kunnen standhouden."

"We zijn gaan kijken welke bomen we nog hebben en welke we moeten bijplanten", zegt Jef Meulders. "Want de bomen van nu zijn er over 200 jaar niet meer. Dus nu moet je bijplanten. Een goed beheerd park is een park waar bomen bijkomen."