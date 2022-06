Fietsen naar het werk zit in de lift én kan je een aardige duit opleveren, blijkt uit steekproeven

“Volgens het OVG – waar inzake meetmethode ook kritiek op is - heeft de fiets wat betreft alle verplaatsingen momenteel een marktaandeel van 15 à 16 procent. In het woon-werk segment was dat volgens de federale overheidsdienst in 2019 zowat 18 procent. Momenteel zijn er in Vlaanderen zowat 2 miljoen fietsverplaatsingen per dag.”

“Om de doelstellingen van de Vlaamse regering wat betreft modal shift te halen, moeten dat er tegen 2025 3 miljoen worden. Je moet ook rekening houden met de demografische groei. Het gaat dus te traag vooruit, we pleiten voor nog méér investeringen in veilige fietspaden en -stallingen én openbaar vervoer, want anders krijg je de combi-mobiliteit niet van de grond: dat is de winnende combinatie van de fiets samen met trein, tram en bus. Het succes van de fiets hangt mede ook af van een performant openbaar vervoer,” aldus Baert.