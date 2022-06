Na fietsavontuur naar Rusland begint Dilbekenaar nu aan fietstocht naar Oekraïne

"Mensen vragen me of dat wel een goed idee is, maar ik heb hier heel goed over nagedacht", vertelt van Middelem aan Radio 2. "Ik heb er vrienden wonen en zij verzekeren me dat het er momenteel rustig is. Maar ja, het gevaar loert wel om de hoek." De stad, Lviv, die van Middelem als eindbestemming heeft, ligt op 100 kilometer van de Poolse grens. Met zijn fietstocht wil van Middelem aandacht vragen voor de oorlog in Oekraïne, die nog steeds aan de gang is. Ook hoopt hij geld in te zamelen met zijn tocht. "Ik werk samen met een Brusselse vrijwilligersorganisatie, die onder andere medische uitrusting naar Oekraïne brengt en ze helpen ook Oekraïense vluchtelingen die in Brussel aankomen."

In totaal begint van Middelem aan een tocht van 2.000 kilometer. "Per kilometer hoop ik een euro in te zamelen, 2.000 euro in totaal dus." De Dilbekenaar hoopt over drie weken in Lviv aan te komen.