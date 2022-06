Menstruatiezuilen in Nazareth: "Om gratis materiaal uit te delen aan wie het moeilijk kan betalen"

De menstruatiezuilen zijn in karton en hebben een opening waarin mensen ongebruikt menstruatiemateriaal kunnen deponeren. De gemeente zal er ook meer uitleg over geven vandaag op de kermis, en volgende week op de markt in Nazareth en Eke. Het ingezamelde materiaal komt via de voedselbank dan terecht bij de mensen die het nodig hebben, maar het niet of moeilijk kunnen betalen. Nazareth werkt voor de campagne samen met de vrouwenvereniging Rebelle, die er de aanzet voor gaf.