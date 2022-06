Nergens meer veilig? Hoe serieus moeten we (needle) spiking nemen?

Minne De Boeck (31) uit Antwerpen begeleidt daders van seksueel geweld in het Universitair Forensisch Centrum. Daar is ze nog niet in contact gekomen met daders van needle spiking. Volgens haar zou het kunnen gaan om mensen die paniek willen zaaien. Gewone spiking daarentegen gebeurt vaak in het kader van seksueel geweld. Volgens Minne is dat een groot probleem dat niet genoeg bij de oorzaak wordt aangepakt. "We moeten in de eerste plaats voorkomen dat er slachtoffers vallen, in plaats van altijd te reageren als het te laat is en dan verwachten dat het slachtoffer actie onderneemt."