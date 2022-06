Neutraal Zwitserland zet licht op groen voor levering van wapens aan Oekraïne... maar via Duitsland en Groot-Brittannië

Dat Zwitsers al eeuwenlang neutraal zijn, wil overigens niet zeggen dat het erg vreedzame lieden waren. In de middeleeuwen waren Zwitsers berucht als gevaarlijke tegenstanders in de oorlog. In de 13e eeuw hakten Zwitserse boeren opeenvolgende legers van de machtige Habsburgse heersers in de pan en verwierf het land zijn onafhankelijkheid als confederatie tegen de koningen en keizers die de rest van Europa regeerden.

De Zwitsers bleken een eeuw later in diverse veldslagen ook te sterk voor de Bourgondische hertogen en speelden een rol in de ondergang van Karel de Stoute bij Nancy in 1477. Armoede -en hun krijgshaftige reputatie- dreef veel Zwitsers ook naar een carrière als huurlingen voor de Europese legers. Onder meer de Franse koning Lodewijk XIV had een "Zwitserse garde" en bij de verdedigers van de Bastille tegen de Franse revolutionairen in juli 1789 was ook een Zwitsers regiment. Vandaag bestaat de troepenmacht van het Vaticaan nog uit een Zwitserse Garde, een traditie die al eeuwen oud is.