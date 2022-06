Luitenant-generaal op rust: "Oorlog in Oekraïne kan nog lang duren, maar deze intensiteit is niet vol te houden"

Geen van beide is aan het winnen, vindt hij, als er vooruitgang is, is die plaatselijk en erg traag. Beide kampen zouden tussen de 10.000 en de 25.000 gesneuvelden hebben geleden en het aantal gewonden is volgens de Kruif zeker twee keer zo hoog. Dat is meer dan er Russen sneuvelden in Afghanistan in de jaren 80 (ongeveer 15.000 volgens Brittannica) en -ter vergelijking- er vielen ongeveer 50.000 Amerikaanse doden in Vietnam in de jaren 60 (maar dan over tien jaar tijd, nvdr.).