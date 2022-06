Opnieuw champagne met MDMA opgedoken, Voedselagentschap vraagt voorzichtigheid aan wie product kocht

"Het FAVV volgt de situatie op de voet en staat in nauw contact met de betrokken autoriteiten en federaties", klinkt het. "Het FAVV vraagt consumenten die dit product hebben aangekocht, uiterst voorzichtig te zijn en het absoluut niet te consumeren. Het is niet bekend hoe de MDMA in deze flessen terecht is gekomen. In deze fase van het onderzoek kan niet worden uitgesloten dat andere flessen van hetzelfde merk ook MDMA bevatten."



Op de website van het voedselagentschap vinden consumenten terug in welke winkels de bewuste loten verkocht werden. De champagne die MDMA bevat, zou niet bruisen, een roodbruinige kleur hebben en een afwijkende anijsgeur. "Zelfs proeven van de vloeistof kan tot ernstige gezondheidsklachten leiden", zegt het FAVV. "Bel onmiddellijk het antigifcentrum als u de vloeistof toch hebt ingeslikt en contacteer het meldpunt voor de consument van het FAVV."