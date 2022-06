Ouders riskeren 2 jaar cel voor onterende behandeling van zoon die op 13-jarige leeftijd uit het leven stapte

Volgens het parket van Halle-Vilvoorde blijkt uit het onderzoek dat de jongen in de maanden voor zijn dood het slachtoffer was van zowel fysiek als mentaal geweld. “Hij werd sociaal geïsoleerd”, aldus de openbaar aanklager. “Alle elektronische communicatiemiddelen waren afgenomen, de voordeur werd op slot gedaan en hij had geen contact met vrienden of familieleden. Hij werd voortdurend in het oog gehouden. Het is duidelijk dat zijn rust werd verstoord."

"Alexander werd ook zwaar gestraft als hij iets misdeed in de ogen van de beklaagden. Zo werd zijn haar afgeschoren en was hij verplicht zo naar school te gaan. Dit moet enorm denigrerend zijn geweest. Daarnaast zit het dossier ook vol verklaringen van mensen die regelmatig blauwe plekken hadden gezien bij Alexander.”

De openbaar aanklager eist 2 jaar cel tegen de biologische moeder van de jongen, die zich moet verantwoorden voor onterende behandeling, slagen en verwondingen en feiten van belaging. “De manier waarop u uw zoon hebt behandeld doorheen de jaren, is een aantasting geweest van zijn waardigheid. Jouw gedrag is laakbaar. Daarom eis ik ook de maximumstraf.”

De echtgenoot van de vrouw riskeert 1 jaar cel. Het parket is evenwel niet van mening dat de zelfdoding van de jongen het gevolg is de ten laste gelegde feiten. “Dat die de druppel zijn geweest, is mogelijk”, aldus de openbaar aanklager. “Maar het oorzakelijk verband tussen het emotionele en fysieke geweld is juridisch gezien niet aangetoond."