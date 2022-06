Extra seinlicht bij spooroverweg aan station in Nijlen moet veiligheid verhogen

"We zijn blij dat de overweg aan het station meteen wordt aangepakt", zegt schepen voor Mobiliteit Victor De Groof (Groen - Open VLD). Tegelijk hoopt hij ook op een snellere oplossing voor een gelijkaardige, onveilige situatie aan de overweg op de Molenstraat. "Daar is onlangs een nieuwe pendelparking aangelegd. Auto's kunnen er niet af aan de zijde van de spoorweg, omdat er eenrichtingsverkeer is. Maar er is ook een fietsverbinding en fietsers kunnen daar dus wel meteen afslaan naar de overweg. Daar ontbreekt dan een bareel."

Infrabel erkent ook dat probleem en plant een nieuwe slagboom rond april 2023. "Vroeger lukt niet, omdat we een aanbesteding moeten uitschrijven en een aannemer moeten zoeken", zegt woordvoerder Thomas Baeken. De gemeente zelf zette er al nadarhekken. "Wij bekijken of we op kortere termijn bijvoorbeeld bloembakken kunnen plaatsen." Die zouden fietsers dan moeten verhinderen om te snel naar de overweg af te slaan.