Twee honden sterven na vergiftiging in Hombeek, politie van Mechelen waarschuwt eigenaars in de regio

In Hombeek zijn op korte tijd twee honden gestorven door vermoedelijke vergiftiging. "We hebben meldingen van twee hondeneigenaars gekregen. Ze bleken vergiftigd nadat ze op hun wandeling in Den Dries iets onderweg hadden gevonden en opgegeten. De dieren kregen een epileptische aanval en konden niet meer gered worden", zegt Dirk Van de Sande van de Politie Mechelen Willebroek op Radio 2.