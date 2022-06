Postbodes in Lommel terug aan het werk

Het conflict ontstond over de tweejaarlijkse herverdeling van de routes. Er is nu een akkoord onder voorbehoud bereikt tussen de vakbonden en de directie. Enkel twee postbodes moeten onderling nog tot een akkoord komen over enkele straten. Dinsdagnamiddag zitten de vakbonden en de directie opnieuw rond de tafel om het akkoord onder voorbehoud te ondertekenen. Als alle bezwaren van de baan zijn, gaat de nieuwe routeverdeling in op 27 juni.