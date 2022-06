President Biden wil verbod op verkoop aanvalswapens aan particulieren

Biden voegde er nog aan toe dat minstens de leeftijd om wapens te kunnen aankopen verhoogd zou moeten worden tot 21 jaar. De zogenaamde background checks, waarbij eventuele kopers van wapens gecontroleerd worden op mentale aandoeningen of tekenen van radicalisering, moeten voor Biden uitgebreid worden. De president wil dat er meer ingezet wordt op geestelijke gezondheidszorg. Ook de red flag-wetten moeten uitgebreid worden; die laten toe om wapens in beslag te nemen bij mensen die kampen met mentale problemen.

Bijna alle televisieomroepen in de VS onderbraken hun reguliere programmering om de toespraak van Biden in primetime uit te zenden. Biden bracht zijn toespraak vanuit het Witte Huis, voor een dubbele rij kaarsen die de vele slachtoffers van wapengeweld symboliseerden. De voorbije weken werden de Verenigde Staten opgeschrikt door schietpartijen in een supermarkt in Buffalo (10 doden), een school in Uvalde (21 doden) en een ziekenhuis in Tulsa (4 doden). "Hoeveel bloedbaden gaan we nog aanvaarden voor we bereid zijn om actie te ondernemen", vroeg Biden zich af. "We kunnen het volk niet opnieuw teleurstellen."

De Amerikaanse president haalde voorts nog uit naar de Republikeinen. De weigering van de Republikeinen in de Senaat om de wapenwetgeving te verstrengen is "ontoelaatbaar". Hij noemde de houding van de Republikeinen "gewetenloos". "Het is tijd dat de Senaat iets doet", aldus Biden. Om strengere wetten door de Senaat te krijgen, moeten de twee grote partijen samenwerken. Alleen zo kan de nodige meerderheid van 60 tegen 40 senatoren bereikt worden.

In 2022 zijn er tot nu meer dan 18.000 mensen omgekomen door vuurwapens. Dat heeft de onderzoeksgroep Gun Violence Archive berekend. Canada, Australië en Groot-Brittannië hebben allemaal strengere wapenwetten aangenomen na schietpartijen. Die landen stelden een verbod in op aanvalswapens en zorgden voor grondige background checks voor kopers. In de VS is een ruime meerderheid van de bevolking voorstander van strengere wapenwetten, maar de Republikeinen en sommige Democraten hebben dergelijke wetgeving jarenlang geblokkeerd, vaak onder druk van de machtige wapenlobby NRA.