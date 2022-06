Veerle uit Mollem voert strijd tegen  versterking hoogspanningsleiding: "Gezondheidsrisico is te groot"

"Het is al bewezen dat zulke straling bij kinderen leukemie kan veroorzaken. Ik begrijp niet dat de overheid aan de ene kant alles doet om kanker te voorkomen, maar aan de andere kant zo een project toelaat. Toen we hier kwamen wonen was er geen veiligheidsrisico, maar door de verdubbeling van de capaciteit is dat risico er nu plots wel. En dat zonder enig alternatief. Waarom legt men deze lijn bijvoorbeeld niet ondergronds aan? Dat is veel duurder, dat weet ik. Maar als het elders kan, waarom hier dan niet? Ik begrijp het niet", zegt Veerle.