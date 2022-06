Improvisatie van Raymond van het Groenewoud op Gentse Feesten leidt tot nieuwe single "Op algemene aanvraag"

"Toen we na die set van 6 uur tijdens de Gentse Feesten opnieuw het podium opkwamen, ben ik lukraak 3 akkoorden beginnen te spelen en dan heb ik de tekst verzonnen: Daarnet waren wij niet meer, maar hier zijn we weer, want u vroeg om meer en hier zijn we dan weer, op algemene aanvraag", legt Raymond, die bekend is van klassiekers als "Meisjes", "Vlaanderen boven" en "Chachacha" uit.

"Dat refrein kwam zo spontaan dat ik in de jaren die erop volgden, dacht: ik moet er iets mee doen. En dat heb ik dan een paar maanden geleden gedaan. Omdat het muzikaal gesproken zo simpel is, ben ik er tegenin gegaan met de tekst, anders vind ik het zelf saai."