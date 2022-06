Schapen bestrijden agressieve Japanse duizendknoop in Houthalen-Helchteren: "Groot succes"

De Japanse duizendknoop is een invasieve plant en hoort hier niet thuis. De plant groeit heel snel en verdringt op die manier andere planten, dus hij moet verwijderd worden. De gemeente Houthalen-Helchteren heeft daarvoor een jaar geleden schapen ingeschakeld, de dieren worden op een gebied geplaatst en eten de Japanse duizendknoop op.

Het is een succes, want de schapen mogen een jaar later op 4 andere gebieden grazen: op de site van het oud-gemeentehuis langs de Grote Baan, de omgeving van sporthal Lakenveld en het woonzorgcentrum Vinkenhof "Het is een hele investering, maar het is het waard", zegt schepen van zegt schepen van milieu Muhammet Oktay (Vooruit-Groen-Plus). De schapen komen van schapenhoeve Het Mekkertje uit Zonhoven, 4 keer per jaar worden zij ingezet.