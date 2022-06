Speelbos in Polders van Kruibeke definitief dicht: "Vallend hout maakt het te onveilig"

Het Agentschap voor Natuur en Bos had de keuze: ofwel de oude eiken kappen, ofwel het Speelbos sluiten. Het is dat laatste geworden. "Want zo kunnen er nieuwe soorten bijkomen", zegt boswachter Bram Vereecken. "Die oude eiken zijn wat ze zijn, en er komt altijd dood hout in de kruin. Als we dat hout laten voor wat het is, komen er kevers en zwammen in, en daarop komen weer andere soorten op af. Als we het Speelbos zouden openhouden, zouden we het veel veiliger moeten maken, en dus bomen moeten kappen. "