Studeren op een unieke locatie mogelijk in het Rubenshuis in Antwerpen

In Rubens’ tijd was het Rubenshuis een plek voor leerlingen en studenten, en dat is nu niet anders. Het museum stelt haar deuren open voor studenten die graag op een unieke plek willen studeren en dat liever samen doen. Van 3 tot en met 30 juni zijn er 12 studieplekken voorzien in het Rubenianum in de Kolveniersstraat in Antwerpen. Dat is de bibliotheek en documentatiecentrum van het Rubenshuis. Studenten kunnen er van maandag tot en met vrijdag tussen 8u45 en 16u30 terecht.