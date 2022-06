Sven Gatz mag gezamenlijke lijst MR/Open VLD in Jette trekken bij verkiezingen in 2024

Brussels Minister Sven Gatz wordt in 2024 lijsttrekker van de gezamenlijke lijst van MR en Open VLD in Jette. Het is voor het eerst dat een Nederlandstalig liberaal politicus in Brussel een gemeenschappelijke tweetalige lijst mag trekken. Maar of hij ook een mandaat als schepen of burgemeester zal opnemen, is nog lang niet zeker omdat er in 2024 eerst nog verkiezingen zijn voor het Brussels gewest.