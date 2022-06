Taxibedrijven en Uber reageren bezorgd over numerus clausus in nieuw taxiplan Brussel

"Dat Brussel nu over een reglementering beschikt die erkent dat de platforms een belangrijke rol spelen in de moderne mobiliteit is een grote stap vooruit", reageert Laurent Slits, verantwoordelijke van Uber België.

Hij wijst op het verschil tussen de standplaatstaxi's en de straattaxi's, waarbij die laatste bijvoorbeeld niet op de aparte rijstroken voor het openbaar vervoer mogen rijden. Volgens Slits zullen vooral de limietbedragen van de gereglementeerde prijzen en het aantal toegelaten chauffeurs bepalen of de hervorming een succes wordt.

"We zijn blij dat er uiteindelijk een plan is, ook al heeft het een beetje een zure smaak voor ons", zegt van zijn kant Sam Bouchal van de Brusselse taxifederatie BTF, "omdat de tekst zeven jaar frauduleuze praktijken beloont door de Uber-chauffeurs een statuut te geven." Ook voor Bouchal zal de hoogte van de numerus clauses, die de komende maanden bepaald moet worden, cruciaal zijn.